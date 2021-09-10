Псаки рассказала о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина длился около 90 минут и прошел в атмосфере взаимоуважения, высокомерный тон и чтение нотаций отсутствовали. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Телефонная беседа длилась около 90 минут", - сообщила она. "Он [разговор] был откровенным, он [Байден] не стал избегать сфер, где имеются разногласия, но тон разговора не напоминал чтение нотаций, он не отличался и высокомерием. Он был уважительным", - сказала Псаки.

"Я бы отметила, что целью этого звонка было поддержание каналов коммуникации открытыми", - добавила она.

Пресс-секретарю был задан вопрос о том, обсуждался ли в ходе беседы вопрос о возможной личной встрече лидеров двух стран. "Я не могу ни о чем сообщить относительно будущих встреч", - ответила она.

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала, что Байден и Си Цзиньпин в четверг в телефонном разговоре обсудили ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт. По данным агентства Bloomberg, инициатором беседы выступила американская сторона. Вашингтон все еще проводит пересмотр своей политики в отношении Пекина, включая вопрос таможенных пошлин на китайский импорт на сумму около $300 млрд.