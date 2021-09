Пентагон продолжает оценивать авиаудар в Кабуле, считая, что он предотвратил угрозу

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток, продолжает изучать последствия удара беспилотника по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" (ответвление террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ) в столице Афганистана. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, комментируя публикацию газеты The New York Times о возможной ошибке американцев при выборе цели.

"СЕНТКОМ продолжает оценивать результаты авиаудара в Кабуле 29 августа. Мы не будем опережать публикацию этого анализа. Однако, как мы уже говорили, ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения", - утверждал официальный представитель оборонного ведомства.

Он привел слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Марка Милли, который на прошлой неделе прокомментировал этот авиаудар. "Кроме того, как сказал председатель Милли, нанесение авиаудара основывалось на хороших разведданных. Мы по-прежнему считаем, что он предотвратил непосредственную угрозу аэропорту, нашим мужчинам и женщинам, которые все еще несли службу в аэропорту", - заключил Кирби.

Согласно расследованию The New York Times, американские военнослужащие могли ошибиться при выборе в Кабуле цели для удара с воздуха. Ссылаясь на видеоматериалы и интервью с коллегами и родственниками водителя автомобиля, по которому ВС США нанесли авиаудар, газета указывает, что им был 43-летний Земари Ахмади, который с 2006 года работал инженером в благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI), базирующейся в штате Калифорния. Источники издания категорически отрицают его связь с террористами, так как Ахмади хорошо относился к США и рассчитывал получить там убежище. Газета считает, что полученная ее журналистами информация "подвергает сомнению версию событий", на которой настаивает американская администрация.

Удар ВС США в Кабуле

По данным ВС США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане". В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как сообщил ранее представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, потом сообщили, что проверят эту информацию. Каких-то результатов расследования американское оборонное ведомство так и не представило. При этом в Пентагоне заявляли, что на месте инцидента произошли сильные вторичные взрывы, когда, вероятно, сдетонировал груз взрывчатки в автомобиле. Как заявил в начале сентября официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США не сомневаются, что в уничтоженном ударом беспилотника автомобиле находились террористы ИГ, готовившие теракт в аэропорту.