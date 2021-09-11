NYT: ВС США могли ошибиться с выбором цели для удара беспилотника в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Американские военные могли совершить ошибку при выборе в Кабуле цели для удара беспилотника по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" (ответвление террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ). Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

Ссылаясь на видеоматериалы и интервью с коллегами и родственниками водителя автомобиля, по которому ВС США нанесли авиаудар, газета указывает, что им был 43-летний Земари Ахмади, который с 2006 года работал инженером в благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI), базирующейся в штате Калифорния. Источники издания категорически отрицают его связь с террористами, так как Ахмади хорошо относился к США и рассчитывал получить там убежище. Газета считает, что полученная ее журналистами информация "подвергает сомнению версию событий", на которой настаивает американская администрация.

Как говорится в публикации, Ахмади днем 29 августа курсировал по Кабулу на служебном автомобиле, выполняя поручения руководителя местного представительства NEI. Он в том числе развозил по городу своих коллег и доставлял компьютеры. Около двух часов дня он вернулся в офис NEI, где при помощи других сотрудников погрузил в багажник автомобиля канистры с водой, чтобы отвезти их домой. Газета обращает внимание на то, что примерно в это время, по данным американских военных, предполагаемые террористы якобы загружали в автомобиль взрывчатку на территории склада ИГ.

Издание утверждает со ссылкой на родственников Ахмади, что удар по его автомобилю был нанесен, когда он находился во дворе своего дома, неподалеку от аэропорта Кабула. По сведениям The New York Times, при взрыве, помимо самого водителя, погибли 10 человек, в том числе семь детей. Источники газеты обращают внимание на то, что вслед за ударом беспилотника не последовало взрыва. Это может говорить в пользу того, что в багажнике автомобиля не было взрывчатых веществ.

Удар ВС США

По данным ВС США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане". В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как сообщил ранее представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, потом сообщили, что проверят эту информацию. Каких-то результатов расследования американское оборонное ведомство так и не представило. При этом в Пентагоне заявляли, что на месте инцидента произошли сильные вторичные взрывы, когда, вероятно, сдетонировал груз взрывчатки в автомобиле. Как заявил в начале сентября официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США не сомневаются, что в уничтоженном ударом беспилотника автомобиле находились террористы ИГ, готовившие теракт в аэропорту.