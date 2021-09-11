Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после введения "Северного потока - 2"

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Украина надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming.

"Мы работаем с нашими партнерами - США, Германий, Европой, чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот "неэкономический проект" ["Северный поток - 2"], то будут применены соответствующие шаги. Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении РФ работал. Ермак сказал также, что во время переговоров украинского руководства с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в США "особенно от американской стороны" Киев услышал о "конкретных шагах на случай времени "Ч".

Выступивший на форуме старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос заверил, что Вашингтон будет делать все возможное, "чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину". Он также сообщил, что в воскресенье едет в Берлин для обсуждения этой темы.

Северный поток

В пятницу "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.