Теракты 11 сентября становятся в Нью-Йорке историей

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев, Григорий Сапожников/. Теракты 11 сентября 2001 года - событие, которое до последнего момента эхом отзывалось в жизни американцев, - два десятилетия спустя постепенно становятся историей. С заходом солнца правоохранители сняли оцепление с территории вокруг главного мемориала событий того дня, открыв доступ для всех желающих, и после этого лишь немногие молча смотрели на то место, где раньше стояли самые высокие в городе башни-близнецы.

Вечером в мегаполисе можно было увидеть редкое явление - инсталляцию Tribute in Light, представляющую из себя две колонны света небесного цвета. Они пронзают темноту почти на 6 км и видны из самых разных уголков города. Этот символ призван побудить людей поднять глаза к небу и вспомнить всех тех, чьи жизни забрали теракты двадцатилетней давности, в том числе спасателей, выполнявших свой долг.

Главный объект мемориала - Ground Zero, выполненный в виде двух резервуаров с уходящими вглубь них потоками воды, - хотя теперь и контрастирует со световыми башнями, в еще большей мере символизирует бесконечность течения жизни.

Подтверждением тому служат сотни молодых жителей города, которые 20 лет назад либо еще не родились, либо были слишком малы, чтобы осознавать трагедию. Влюбленные пары фотографировались на фоне комплекса, кто-то встречал в сквере своих друзей, уличные торговцы предлагали всем прохладительные напитки и закуски.

В разных частях города, например на Бруклинском мосту, люди искали лучший ракурс, чтобы запечатлеть себя с видом на столбы света. На лицах уже не было скорби, для некоторых мемориал превратился в достопримечательность. "Хватит уже фото", - сказала группе молодых людей стоявшая рядом женщина.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.