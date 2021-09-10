Был ли заговор? США публикуют "секретные файлы" об 11 сентября

Шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, — такой срок отвели себе Соединенные Штаты, чтобы придать гласности документы, в которых изложены результаты расследования ФБР, известного как Operation Encore (операция "Энкор"). Секретные до сих пор сведения прольют свет на то, что удалось узнать о подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Основная интрига: по утверждению бывших агентов спецслужбы Дэнни Гонсалеса и Кена Уильямса, группировка "Аль-Каида", стоявшая за преступлением (запрещена в России), пользовалась содействием госслужащих Саудовской Аравии, проживавших в то время в США. "Невозможно поверить, что 19 террористов смогли бы сами без посторонней помощи убить три тысячи неповинных людей", — излагает неотразимые, на его взгляд, аргументы Гонсалес. В Эр-Рияде с ними категорически не согласны. Власти США, завершившие собственное расследование в 2004 году, связей между преступлением и своим аравийским союзником не нашли, но убедить родственников погибших в этом не сумели. Те настаивают на публикации секретных файлов — и уже почти сумели добиться своего.

Дорога ведет в дюны

Именно категорическое неприятие официальной версии семьями убитых превратило "саудовский след" в нечто большее, чем просто конспирологическую теорию. После того как в 2016 году США разрешили своим судам принимать иски к иностранным государствам, родственники около 2500 (из 2977) погибших поспешили воспользоваться этой возможностью. К ним присоединились еще более 20 тыс. пострадавших в результате терактов. Процесс, начавшийся в 2017 году, продолжается до сих пор.

Многие из истцов уверены: установлению истины сознательно препятствуют. Показания саудовских чиновников в суде сделали закрытыми. А ФБР, проводившее собственное расследование в течение более десяти лет, найденными сведениями делиться отказалось. Масла в огонь подливают упомянутые Дэнни Гонсалес и Кен Уильямс: они утверждают, что видели документы, компрометирующие саудовцев, но не вправе разглашать секретную информацию. Несмотря на это, оба бывших агента нанялись к семьям пострадавших частными детективами — перешли на их сторону.

Летом 2021 года 3500 человек — члены семей погибших и выжившие, получившие ранения, — подписали коллективное обращение к Министерству юстиции с призывом расследовать действия ФБР: не уничтожает ли спецслужба доказательства связей между террористами и саудовскими чиновниками. А в августе 2021 года заявили о себе еще резче: объявили президенту США Джо Байдену, что посчитают его нежеланным гостем на траурной церемонии в честь годовщины теракта, если Белый дом откажется обнародовать секретные документы. По мнению адвоката родственников Бретта Игельсона (который и сам потерял отца 11 сентября 2001 года), администрация демократов просто обязана это сделать, поскольку обещание пойти семьям навстречу дал сам Джо Байден в ходе предвыборной кампании. И для него пришло время сдержать слово.

В Вашингтоне отреагировали. 3 сентября Байден объявил, что документы о трагедии 11 сентября (или, по крайней мере, их основную часть) опубликуют. Обнародование произойдет в несколько этапов в течение ближайших шести месяцев, при этом первые секретные файлы увидят свет уже 11 сентября. Родственники жертв встретили новость со сдержанным оптимизмом. Многие из них по-прежнему сомневаются, что Белый дом поделится с миром всем, что знает, и не согласны принять документы в расчет, если их содержание не окажется сенсационным. Точку зрения этих людей бескомпромиссно выражает Игельсон: "Наше правительство либо лжет насчет доказательств, которыми располагает, либо уничтожает их", — заранее уверен он.

Тени вырастают в полдень

Пока новые документы только готовят к обнародованию, родственники жертв строят свои рассуждения на основании открытой информации, которая тоже когда-то была секретной. В 2016 году публике представили завершающую главу государственного доклада 2004 года, посвященную 11 сентября. Среди упомянутых в ней лиц — участники терактов Наваф аль-Хазми и Халид аль-Михдхар, прибывшие в Америку еще в 2000 году. Про них установлено достоверно, что обосноваться в стране, языка которой они не знали, им помогли соотечественники-экспаты, один из которых, Омар аль-Баюми, являлся на тот момент государственным служащим Саудовской Аравии. Незадолго до терактов 11 сентября он и его близкий знакомый дипломат Фахад аль-Тумайри, чьи убеждения балансировали на грани религиозного экстремизма, покинули США.