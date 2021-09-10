Афганское фиаско США: долгое эхо терактов 2001 года

"Прошлое никогда не умирает. Оно даже и не прошлое", — утверждал Уильям Фолкнер. Америка вновь убедилась в его правоте в преддверии мрачного юбилея — 20-й годовщины 9/11, как принято для краткости обозначать день чудовищных терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Описание Взрыв башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года © Spencer Platt/Getty Images

Президент США Джо Байден хотел отметить круглую дату красивым жестом. Сделать то, на что не решались его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама, — вернуть на родину войска, отправленные два десятка лет назад в Афганистан Джорджем Бушем — младшим для "разгрома террористов в их собственном логове" и подвести черту под "нескончаемой войной" (forever war), самой долгой в американской истории. Но жестоко просчитался, открыл путь к немедленному возвращению к власти в Кабуле радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и вместо ожидаемого популистского триумфа покрыл себя и свою страну позором. Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин назвал происшедшее "катастрофой" для США и коллективного Запада, требующей "капитальных выводов" и "внесения изменений в реальную политику". "Пора завязывать…" Разворачивалась эта катастрофа практически на глазах всего мира. Зримых символов ее хоть отбавляй: от людей, срывающихся с обшивки американских транспортников в небе над Кабулом, до самого Байдена, склоняющего перед телекамерами седую голову и закрывающего дрожащими ладонями лицо. Но пересказывать то, что все видели на своих экранах, не имеет смысла. Теперь если людей что и интересует, то причины и следствия. С последними еще долго предстоит разбираться, а среди первых бросаются в глаза прежде всего гордыня и алчность. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на вопрос о том, почему американцам в Афганистане не удалось то, что получается у россиян в Сирии, прежде всего напомнил, что "мы никому не навязываем свой образ жизни", включая "демократические устои, как это сейчас называется"; что мы боремся "с террористами, а не с государственной властью" в других странах; наконец, что мы в отличие от США не занимаемся там грабительскими "освоением и добычей полезных ископаемых" в собственных интересах. Со своей стороны глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что "извлекать уроки" надо из всего, что произошло не только в Афганистане, но и ранее в Ираке и Ливии, призвал хотя бы "с третьего раза" осознать, что "попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны". Позже министр приветствовал почти одновременные заявления Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона о том, "что пора завязывать с вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца". Запоздалые сожаления Интересно, что в самих США схожие мысли о том, "почему Америка потерпела провал в Афганистане", высказывал на днях патриарх геополитики Генри Киссинджер. Беру его эссе для журнала Economist просто как образец вдумчивого и серьезного анализа. Вообще же, комментариям на эту тему, в том числе и острокритическим, за океаном сейчас нет числа.

Описание Генри Киссинджер © AP Photo/Richard Drew

Так вот Киссинджер тоже считает, что у США в Афганистане сбился прицел: военные шли туда сражаться с террористами и купировать угрозы, а политики со временем принялись причесывать чужую жизнь на американский манер. А это не просто разные, но и во многом противоречащие друг другу задачи. "Мы утратили стратегическую фокусировку", — констатирует комментатор. "Талибов можно было сдерживать, но не искоренить, — поясняет он. — Внедрение незнакомых форм правления ослабляло политическую волю и подстегивало и без того буйную коррупцию". Внутренние споры в США "следовали прежним шаблонам": то, что американские силовики "называли прогрессом", политики "воспринимали как кошмар". В итоге стороны в этих спорах "как правило, парализовывали друг друга", — указывает Киссинджер.

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Он считает, что у этого фатального для Вашингтона курса имелась альтернатива, которой тот не воспользовался. На его взгляд, можно было поставить военным задачу "сдерживания, а не уничтожения "Талибана", а в "политико-дипломатической" сфере попытаться поладить с соседями Афганистана, "глубоко встревоженными угрозой террористического потенциала" этой страны. "Конечно, интересы Индии, Китая, России и Пакистана зачастую расходятся, — пишет аналитик. — [Но] креативная дипломатия все же могла бы дистиллировать общие меры, чтобы одолеть терроризм в Афганистане". "Путин был прав" По-моему, тут просто грех не вспомнить, как все начиналось. Как известно, после трагедии 9/11 президент России Владимир Путин первым из зарубежных лидеров протянул руку помощи своему американскому коллеге. Они с Бушем дважды говорили по телефону; кроме того, наш президент выступил с телеобращением. Назвав происшедшее "наглым вызовом всему человечеству, по крайней мере всему цивилизованному человечеству", он вновь призвал "объединить усилия международного сообщества в борьбе с террором, с этой чумой XXI века". А позже выяснилось и другое. Оказывается, Путин еще на российско-американском саммите в Любляне — за три месяца до 9/11 — предупреждал США об опасности, исходившей от боевиков международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Описание Пожарные и спасатели на месте завалов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 13 сентября 2001 года © EPA-EFE/BETH A. KEISER/POOL

Вспоминая об этом через десять лет в своих мемуарах, бывшая ближайшая помощница Буша Кондолиза Райс указывала, что американцы отмахнулись тогда от предостережения, списав его на "горький осадок, оставшийся у россиян от поддержки Пакистаном афганских моджахедов", воевавших против советских войск. "Но Путин был прав, — признавала она. — "Талибан" и "Аль-Каида" были бомбами с часовым механизмом, взорвавшимися 11 сентября 2001 года. Связи Пакистана с экстремистами стали для нас одной из самых серьезных проблем". Россия свои обещания, данные тогда американцам, выполнила. Достаточно сказать, что войска США и НАТО в Афганистане почти полтора десятилетия снабжались в основном по "северному маршруту", созданному и поддерживавшемуся при содействии Москвы. Остановлен транзит был лишь после того, как наши западные "партнеры" сами принялись сворачивать разнообразные проекты взаимодействия на фоне антироссийской истерии последних лет. Кто виноват и что делать Теперь за прошлые ошибки приходится платить, но каяться в них американские лидеры все равно не спешат. Буш и Обама делали публичные заявления по поводу "надрывающих сердце" афганских событий, но собственной прошлой роли не касались, политических оценок не давали и Байдена не критиковали. Что касается Трампа, вооруженного теперь уже не Twitter, а Telegram, он доказывает, что при нем нынешних бед не случилось бы, а сменщика ругает. Пишет, например, что "незаконно избранный президентом" Байден, сорвав эвакуацию из Афганистана, "сильно и во многом опозорил" свою страну, а некоторых сограждан бросил в положении "заложников".

Описание Эвакуация в аэропорту Кабула, 21 августа 2021 года © Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP

Непредвзятым наблюдателям, в том числе среди друзей и союзников США, недосуг вникать в американские межпартийные распри. Так, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает афганскую "катастрофу" для Запада следствием "неверной стратегии" четырех хозяев Белого дома — от республиканца Буша до демократа Байдена. Но в самой Америке ответы на вопрос "кто виноват?" либо делятся по партийной принадлежности, либо просто обходятся стороной.

Взамен тот же Киссинджер задается другим классическим вопросом — что делать? "Нам надо признать, что в ближайшей перспективе у нас нет никакого сильного стратегического хода, способного компенсировать нанесенный самим себе ущерб, например, путем принятия новых формальных обязательств в других регионах", — пишет он. Между прочим, предостережение это прозвучало в преддверии визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Не до величия Эссе Киссинджера завершается словами о том, что "демократии развиваются в условиях конфликта между фракциями", а "величия достигают путем их примирения". Автор считает, что у Байдена еще есть время этого достичь. Тому, однако, сейчас не до величия. Его появления на публике выглядят скорее жалкими и дают повод для непрестанного злословия по поводу его возраста и вменяемости. Помимо всего прочего афганский кризис сильно подмочил его личную репутацию знатока внешней политики и национальной безопасности. Как съязвил один из карикатуристов, переиначивший трамповский лозунг, Байден "сделал снова великими талибов". Хотя сам он подчеркивает, что с талибами договаривался его предшественник. Пострадал и его имидж "доброго дядюшки Джо", принимающего близко к сердцу беды и заботы простых людей. Плевком в лицо ему стала публичная отповедь со стороны солдатской матери Шейны Чаппелл, чей сын-морпех погиб 26 августа в Кабуле. Женщина описала в соцсетях (где ее, кстати, после этого стали гнобить), как отвергла лицемерные, на ее взгляд, утешения Байдена и сказала ему в глаза, что считает его "предателем", на чьих руках "кровь ее сына".

Описание Президент США Джо Байден © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

В целом рейтинг хозяина Белого дома среди избирателей резко снизился. По совокупности опросов, отслеживаемых политологическим порталом RCP, с 20 августа негативные оценки действий Байдена преобладают над позитивными. Сейчас разрыв приблизился к 4%, и аналитики считают, что это уже "опасная территория" с точки зрения предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Неслучайно там уже начали публично отмежевываться от президента некоторые его однопартийцы. Более того, нежелание делить с ним ответственность за афганский провал продемонстрировала даже его собственный "второй номер" Камала Харрис. Сначала по соцсетям разлетелась приписываемая ей фраза "На меня вы это дерьмо не навесите", а затем она демонстративно убыла из Вашингтона в зарубежную поездку. Другое дело, что ее собственные рейтинги бьют антирекорды. Консервативные СМИ раструбили на днях итоги опросов, показавших, что Харрис — самая непопулярная вице-президент США за последние полвека. К ней приковано всеобщее внимание как к потенциальной сменщице Байдена в 2024 году, если не раньше, но она пока не блещет политическими талантами, особенно способностью привлекать симпатии избирателей-центристов, а не только левых либералов.

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Раз уж речь зашла об опросах, добавлю: согласно новому исследованию USA Today, американцы сейчас в соотношении 60% к 28% считают, что война в Афганистане не стоила понесенных потерь. Как напоминает издание, там было истрачено более $2 трлн, погибло свыше 2400 американских солдат и более 100 тыс. афганцев. Последняя цифра почти наверняка занижена. В общем, Белому дому сейчас позарез необходимо "найти стрелочника", тем более что в годовщину терактов Байден собирается посетить мемориал 9/11 на Манхэттене. Между тем военные и разведка в США не желают мириться с ролью козлов отпущения и дают в прессу утечки, что заранее обо всем предупреждали. А у Байдена с Пентагоном и без того давно натянутые отношения: он еще Обаме нашептывал, что генералов надо жестко держать в узде. Между прочим, месяц назад более 1600 родственников людей, которые погибли или пострадали в 9/11, в открытом письме просили президента не приезжать в эпицентр взрывов (Ground Zero) в Нью-Йорке, пока он не рассекретит всю имеющуюся у властей США информацию об истоках и виновниках трагедии 20-летней давности. Теперь такое поручение уже дано. Конец эпохи? Оправдывая вывод войск из Афганистана, Байден не раз повторял, что, мол, американцам не следует защищать людей, которые не желают сами за себя постоять. Это, конечно, подтасовка фактов. Как отмечал Киссинджер, она "не подкрепляется историей". Гиндукуш недаром известен как "кладбище империй". На самом деле, по-моему, стремительная смена власти в Кабуле наглядно продемонстрировала прежде всего то, что американцы были и остались для афганцев оккупантами, чей режим никто из местного населения, включая армию, изначально и не думал защищать. Разумеется, это грозное предостережение и для других протекторатов США, равно как и для тех, кто рассчитывает обрести такой статус. И мне, например, любопытно, какое преломление эта тема получит на уже объявленном Белом домом декабрьском "саммите за демократию" (интересно, кстати, позвали ли туда Украину). Забавно будет посмотреть, как американцы станут учить избранный круг своих партнеров "не ковырять в носу". В "Википедии" исход войны в Афганистане теперь лаконично обозначен как "победа талибов". Но, по-моему, вашингтонских джентльменов еще раньше начисто переиграли и джихадисты из "Аль-Каиды". Ведь это их главарь Усама бен Ладен выманил американцев сначала в афганские горы, а затем и в иракские пустыни, где тех было гораздо легче убивать. А в 2004 году заявил, что его цель — "обескровить Америку до состояния банкротства"; задним числом и это не выглядит пустым бахвальством, абсолютной фантастикой. Да, сам бен Ладен был в 2011 году уничтожен спецназом США, но развитие событий, на мой взгляд, подтверждает, что дело его живет.

Описание Солдаты радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабуле © AP Photo/Wali Sabawoon

Поэтому, кстати, я считаю, что американцы убрались из Афганистана позорно, но правильно. Ничего хорошего им там не светило. А если они впредь еще и в самом деле убавят демократизаторский раж, то это может пойти на пользу и им, и всем остальным. Объявил же Байден, что "решение по Афганистану — это не только про Афганистан; это и про окончание эры крупных военных операций по преобразованию других стран". Кому расхлебывать кашу? Другое дело, что кашу, которую США заварили и бросили, теперь придется расхлебывать другим. Например, в Афганистане остались буквально горы американского оружия — чуть ли не на $85 млрд! В ходе нынешних предвыборных дебатов в Москве звучала мысль о том, что арсенал у наших границ оставлен намеренно: по законам драматургии ружье на сцене рано или поздно стреляет.

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Правда, замглавы МИД РФ Сергей Рябков на мой вопрос по этой теме ответил, что надо еще разобраться, "что там может дальше стрелять, а что нет", поскольку "значительная часть была приведена в негодность перед тем, как [все это] было брошено". "Я опасаюсь прежде всего не этого, а того, что там может образоваться safe haven (безопасная гавань, укрытие — прим. ТАСС) для террористов и экстремистов безотносительно "Талибана", — сказал дипломат. — И может произойти консолидация этого террористического подполья или полуподполья, уже включая и территорию центральноазиатских государств". Конечно, при таком сценарии сложнее будет "держать это дело в заданных рамках, не давая расползаться". В целом, по мнению Рябкова, в результате случившегося "американцы, безусловно, проиграли, но проиграли, наверное, и все, кроме талибов". "Лучше от того, что произошло, никому не станет, — сказал он. — Придется долго вырабатывать какой-то новый хотя бы относительный баланс". Поскольку происшедшее вызвало у окружающих оторопь, которую собеседник шутливо назвал "страх и трепет", теперь, на его взгляд, трудно рассчитывать, что "страны, в том числе и соседи, станут серьезно заниматься формированием в диалоге, особенно в каких-то многосторонних контактах, новой модели". Соответственно, "это все может быть на время пущено на самотек", сказал дипломат, курирующий в МИД РФ отношения с США. Он также исходит из того, что самому ему в свете случившегося "будет труднее" работать с американскими визави, поскольку становится все меньше тем, "где они заинтересованы в углубленном профессиональном политико-дипломатическом процессе, где Москва и Вашингтон на равных". Такие блоки вопросов и прежде были наперечет, а теперь, по его словам, "их практически не остается". "Не наша проблема"? Экс-директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников, с которым я тоже беседовал, сказал, что для него ничего неожиданного в Афганистане не произошло. По его словам, он "сразу был уверен, что в худшем варианте будет повторение Сайгона, в лучшем — Ирака", а "пока получается дикая смесь того и другого". "Без всякого злорадства" он называет это "кошмарным поражением" для США. Кто-кто, а Герой России Трубников знает афганскую тему не понаслышке. Он много лет занимался ею с разных углов, а после 9/11 был сопредседателем российско-американской рабочей группы по нейтрализации террористических угроз, исходящих с территории Афганистана. Тогда, как он подтвердил, Москва очень серьезно помогла Вашингтону в этой работе, хотя российским военным, помнившим о поставках моджахедам американских "Стингеров", это далось нелегко. А вскоре, по его словам, возникла и еще одна важная помеха: американцы откровенно заявили, что борьба с афганским наркотрафиком не входит в число их "военных задач".

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