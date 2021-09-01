Со знаком минус. Во что выльется Байдену провал в Афганистане

Иван Лебедев — о том, как вывод американских войск с афганской территории может отразиться на положении Байдена и имидже США за рубежом

Описание Президент США Джо Байден © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Джо Байден избирался на пост президента США как человек, который знает толк во внешней политике и национальной безопасности. Однако уже первый международный кризис, с которым столкнулась его администрация, вызвал в этом большие сомнения. И что еще хуже — этот кризис во многом был создан самим Байденом. Поспешный вывод войск США из Афганистана, сопровождавшийся гибелью людей, сильно ударил по его персональному рейтингу и подорвал доверие к Соединенным Штатам со стороны других стран, в том числе их ближайших союзников. Самая длинная в истории США 20-летняя война в Афганистане началась и продолжалась при других президентах, но ответственность за нынешние события несет именно Байден. Об этом говорят сейчас не только его политические противники из числа республиканцев (в их лагере прозвучало даже слово "импичмент"), но и независимые эксперты, включая военных специалистов. Выступая во вторник в Белом доме, Байден утверждал, что эвакуация граждан США и других стран из Афганистана прошла "чрезвычайно успешно". Однако даже либеральные СМИ, открыто поддерживавшие его на прошлогодних выборах, оценили эту операцию как "политическую катастрофу" и "моральную трагедию". Газета Politico назвала 26 августа, когда в результате терактов вблизи кабульского аэропорта погибли 13 американских военнослужащих и около 200 афганцев, "самым мрачным днем" за время его президентства. Последний раз войска США в Афганистане несли боевые потери полтора года назад.

По сведениям телекомпании Fox, в Демократической партии растут опасения, что афганское фиаско негативно отразится на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года, а если появятся еще и внутриэкономические проблемы, то и на президентских выборах в 2024 году. Однако далеко не все эксперты — и не только из числа убежденных сторонников Байдена — считают, что провал США в Афганистане станет фатальным для его пребывания в Белом доме. По их мнению, он вполне может пережить этот политический кризис. Кто крайний? Байден прав, когда подчеркивает, что соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе американских войск из Афганистана было заключено еще администрацией Дональда Трампа, а он, по сути, лишь отодвинул крайнюю дату с 30 апреля на 31 августа. Но в любом случае эвакуация была организована плохо, афганское правительство не сумело удержать власть, и талибы молниеносно захватили почти всю территорию страны, где сохранились террористы из "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в РФ). В этом как раз и состоят основные претензии к Байдену и его внешнеполитической команде. "Вероятность нового 11 сентября свалилась нам на голову", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). Сейчас помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уверяет, что все было сделано в соответствии с "единогласными рекомендациями" руководителей Госдепартамента, Пентагона, Комитета начальников штабов, а также военачальников в зоне конфликта. Однако, как стало известно газетам The New York Times и The Wall Street Journal, ЦРУ предупреждало Байдена, что афганская армия может быстро развалиться под натиском боевиков, а посольство США сообщало в Вашингтон, что Кабул падет гораздо раньше, чем ожидается. "Со временем Байден, несомненно, выберет кого-то для наказания, — пишет журнал The Atlantic. — Слишком многое было сделано неправильно, и у избирателей не должно оставаться ощущения, что никто не понес за это ответственности". Однако пока президент демонстрирует доверие к своим ближайшим советникам и не собирается делать кого-то козлом отпущения. Если сейчас он уволит или понизит в должности кого-либо из них, то это только привлечет лишнее внимание к ошибкам его администрации и даст дополнительные козыри в руки его оппонентов. Можно ли было сделать все это лучше? "Конечно, и надо посмотреть, что и почему пошло не так и кто какие решения принимал", — отвечает на страницах The Atlantic бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер, возглавляющий сейчас чикагский Совет по глобальным делам. В то же время, добавляет экс-дипломат, правительство в Кабуле развалилось "не из-за [министра обороны] Ллойда Остина или Джейка Салливана". "Афганское правительство развалилось из-за того, что мы убедили себя в том, будто оказываем ему достаточную поддержку и оно сможет устоять на ногах", — полагает Даалдер. Растеряны и озлоблены Афганский кризис ознаменовал конец медового месяца в отношениях Байдена с американцами, хотя их брачный контракт остался в силе. Еще в начале августа его работу на посту президента одобряли более половины соотечественников, а сейчас, согласно последним опросам, о нем положительно отзываются лишь 46,8% респондентов. По данным политологического портала Real Clear Politics, недовольны его работой 48,7% избирателей. Разница между этими показателями впервые зафиксирована со знаком минус, и причина видится только одна — неудачное завершение военной операции в Афганистане.

Для Байдена есть и другие тревожные новости. Бывший экономический советник президента Джорджа Буша — старшего, профессор Стэнфордского университета Майкл Боскин предупреждает о росте инфляции. А другой известный экономист, Нуриэль Рубини, работавший в Белом доме при Билле Клинтоне, опасается, что повышение цен будет сопровождаться замедлением экономики и стагфляция может обернуться для США "даже долговым кризисом". Если эти негативные тенденции укоренятся и наложатся на ситуацию вокруг Афганистана, то отношение к Байдену со стороны независимых и неопределившихся избирателей изменится. Они могут испытать по отношению к нему нечто похожее на "синдром раскаяния покупателя" (buyer’s remorse), который нередко возникает у разных людей после приобретения дорогостоящей, но не самой лучшей вещи, считает Боскин. Счет за Афганистан могут предъявить Байдену и его западноевропейские коллеги. По свидетельству лондонского корреспондента The New York Times, "британские официальные лица растеряны и озлоблены", полагая, что нынешний хозяин Белого дома ведет себя ничуть не лучше, чем его предшественник. "Он унизил не только афганских, но и западных союзников Америки, показав, что они ни на что не способны", — заявил экс-министр по вопросам экономического развития Великобритании Рори Стюарт. В свою очередь, бывший британский посол в Вашингтоне Питер Уэстмакотт высказался в том смысле, что внешняя политика США подчинена интересам их межпартийной борьбы и поэтому другим странам надо поменьше рассчитывать на них в области безопасности. Не приоритет Администрация Байдена не делает секрета из того, что смотрит на события в Афганистане сквозь призму их восприятия всеми американцами. А события эти, как показывают те же социологические исследования, в последние годы не слишком волновали граждан США. Во многом поэтому большинство из них поддержало решение Байдена о выводе войск (хотя сейчас этой позиции придерживается меньше людей, чем, скажем, месяц назад). Кроме того, внешняя политика никогда не имела для американцев первостепенного значения во время выборов — как президентских, так и промежуточных. Да и сами эти выборы еще далеко. "Вывод войск из Афганистана может исчезнуть из главных новостей и из памяти избирателей гораздо быстрее, чем кому-то кажется, — предположила газета The Hill. — Многие политобозреватели сомневаются, что через полгода эта проблема будет кого-то волновать, и, конечно, она не будет в числе основных во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года". Один из таких обозревателей — ветеран американской дипломатии Деннис Росс, работающий сейчас в вашингтонском Институте ближневосточной политики, — в статье в The New York Times написал, что последние события в Афганистане "подорвут доверие" к США за рубежом и какое-то время союзники и партнеры "будут открыто осуждать решения, принятые американцами". Тем не менее они продолжат поддерживать Америку и сами будут обращаться к ней за поддержкой, "по-прежнему полагаясь на экономику и вооруженные силы США".

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