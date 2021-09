Со знаком минус. Во что выльется Байдену провал в Афганистане

По сведениям телекомпании Fox, в Демократической партии растут опасения, что афганское фиаско негативно отразится на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года, а если появятся еще и внутриэкономические проблемы, то и на президентских выборах в 2024 году. Однако далеко не все эксперты — и не только из числа убежденных сторонников Байдена — считают, что провал США в Афганистане станет фатальным для его пребывания в Белом доме. По их мнению, он вполне может пережить этот политический кризис.

Кто крайний?

Байден прав, когда подчеркивает, что соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе американских войск из Афганистана было заключено еще администрацией Дональда Трампа, а он, по сути, лишь отодвинул крайнюю дату с 30 апреля на 31 августа. Но в любом случае эвакуация была организована плохо, афганское правительство не сумело удержать власть, и талибы молниеносно захватили почти всю территорию страны, где сохранились террористы из "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в РФ). В этом как раз и состоят основные претензии к Байдену и его внешнеполитической команде. "Вероятность нового 11 сентября свалилась нам на голову", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина).

Сейчас помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уверяет, что все было сделано в соответствии с "единогласными рекомендациями" руководителей Госдепартамента, Пентагона, Комитета начальников штабов, а также военачальников в зоне конфликта. Однако, как стало известно газетам The New York Times и The Wall Street Journal, ЦРУ предупреждало Байдена, что афганская армия может быстро развалиться под натиском боевиков, а посольство США сообщало в Вашингтон, что Кабул падет гораздо раньше, чем ожидается.

"Со временем Байден, несомненно, выберет кого-то для наказания, — пишет журнал The Atlantic. — Слишком многое было сделано неправильно, и у избирателей не должно оставаться ощущения, что никто не понес за это ответственности". Однако пока президент демонстрирует доверие к своим ближайшим советникам и не собирается делать кого-то козлом отпущения. Если сейчас он уволит или понизит в должности кого-либо из них, то это только привлечет лишнее внимание к ошибкам его администрации и даст дополнительные козыри в руки его оппонентов.

Можно ли было сделать все это лучше? "Конечно, и надо посмотреть, что и почему пошло не так и кто какие решения принимал", — отвечает на страницах The Atlantic бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер, возглавляющий сейчас чикагский Совет по глобальным делам. В то же время, добавляет экс-дипломат, правительство в Кабуле развалилось "не из-за [министра обороны] Ллойда Остина или Джейка Салливана". "Афганское правительство развалилось из-за того, что мы убедили себя в том, будто оказываем ему достаточную поддержку и оно сможет устоять на ногах", — полагает Даалдер.

Растеряны и озлоблены

Афганский кризис ознаменовал конец медового месяца в отношениях Байдена с американцами, хотя их брачный контракт остался в силе. Еще в начале августа его работу на посту президента одобряли более половины соотечественников, а сейчас, согласно последним опросам, о нем положительно отзываются лишь 46,8% респондентов. По данным политологического портала Real Clear Politics, недовольны его работой 48,7% избирателей. Разница между этими показателями впервые зафиксирована со знаком минус, и причина видится только одна — неудачное завершение военной операции в Афганистане.