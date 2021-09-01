Экономика на опии. Прекратится ли производство наркотиков при правлении талибов?

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), объявившее себя победителем в Афганистане после ухода американских сил, теперь уверяет, что хочет хороших отношений со всеми странами, будет развивать экономику и бороться с производством опиума, который давно стал одной из самых доходных статей местного экспорта. И если первые два обещания при наличии сильной воли, в общем, выполнимы, то с третьим придется особенно постараться, ведь производство опия в этой стране давно превратилось не просто в подпольный бизнес, а почти в официальную и развитую отрасль.

"Сейчас Запад решает, на каких условиях следует признать талибское правительство и возобновить экономическую помощь Афганистану. Я уверен, что одним из главных условий должно стать прекращение производства наркотиков, опиатов", — сказал мне индийский политический обозреватель Пандей Пракаш. "Будет большая ошибка, если мы все не воспользуемся этой возможностью и не заставим талибов остановить или радикально сократить наркопроизводство в стране", — уверен он. Цена райского цветка Пока непрекращающаяся война в этой стране и смена режимов нисколько не мешала выращиванию "райского цветка". Последний пример: в апреле президент США Джо Байден объявил о сворачивании операции в этой стране, после чего боевые действия там обострились. В апреле же на афганских плантациях начинается сбор опия-сырца, который длиться до июня. Тем временем талибы вели наступление и 15 августа вошли в Кабул. И, несмотря на военные действия, урожай опиума, как обычно, собран, сообщили мне мои афганские источники. Обострение боевых действий, как и пандемия COVID-19, в текущем году мешали анализу состояния производства наркотиков в Афганистане. Но последние оценки за 2020 год, которые представило Управление ООН по наркотикам и преступности, показывают, что с 2019 по 2020 год занятые под культивацию опийного мака площади выросли с 163 тыс. гектаров до 224 тыс. гектаров — то есть на 37%. Эксперты опираются на данные спутниковой фотосъемки, которая свидетельствует, что опийный мак растет сегодня в 21 из 34 провинций Афганистана.

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Как отмечает антинаркотическое ведомство ООН, война никогда не влияла здесь на урожай наркотиков. Более заметным может быть влияние погодных факторов — опустошительные засухи в 2018 году и сильные сезонные наводнения в 2019 году снизили урожайность. В минувшем году в стране, по различным оценкам, было произведено, порядка 6300 тонн опия (оценки разнятся от 5400 до 7200 тонн). Таким образом, Афганистан производит порядка 85% опия-сырца в мире — главного сырья для производства героина (мировое производство опия в 2019 году, по приблизительным оценкам ООН, составило 7610 тонн). А я вспоминаю, как в 1999 году мир облетела сенсационная новость: Афганистан тогда установил рекорд — в стране было произведено 4600 тонн опия за год. Два десятка лет назад это казалось немыслимым! А сегодня демонстрируются цифры почти в два раза выше. Средняя урожайность, по данным ООН, составляет 28–45 кг с гектара, при этом средняя цена на сырой опиум в период сбора урожая — около $52 за килограмм (потом цена может вырасти и вдвое, и втрое). То есть наркотическая отрасль, несмотря на войну, заработала минимум $300–400 млн, по афганским меркам — огромная сумма. Но все понимают, что это только начало цепочки: на улицах стран-потребителей цена вырастет в разы. "Все беды от чужаков!" "Все беды от чужаков! От вас! — как-то убеждал меня афганец по имени Хабибулла Бурани на рынке в Кабуле. — Это чужаки принесли сюда, к нам, войну!" Он был искренне возмущен, утверждая, что его родную страну "иноземцы" превратили в полигон для политических экспериментов: "Сначала нам принесли социализм, потом были моджахеды, потом талибы, потом НАТО… Но при всех режимах здесь рос этот мак!" Мой собеседник отчасти прав, историки подтверждают, что Афганистан в старину вовсе не был опиумным краем. У него здесь даже нет местного названия — называют тюркским словом "кокнар", иногда еще "афин" на урду или "тарияк" на фарси. Полагают, что это зелье изначально попадало сюда по Великому шелковому пути, и тогда "сок мака" использовали как лекарство — обезболивающее при лечении ран или укусов змей. Постепенно стали сеять мак в предгорьях Гиндукуша. Но резкий рост производства начался только в 1980-е годы. Тогда моджахеды, воевавшие против просоветского режима, на подконтрольных территориях начали поощрять крестьян сажать мак, чтобы закупать оружие для борьбы с СССР. По данным УПН ООН, с 1979 по 1992 год производство опия в Афганистане выросло примерно с 200 тонн в год до более 2000 тонн в год. А потом пришли талибы…

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"Пять лет власти "первых" талибов по их отношению к опиуму можно разделить на два этапа. Первый — когда производство опия-сырца резко выросло. Именно тогда, к концу 1990-х, Афганистан стал безусловным мировым лидером по опиатам. И второй — начиная с 2000 года, когда талибы стали запрещать выращивать опиумный мак", — объясняет политолог Пандей Пракаш. Действительно, в 2000 году лидер "Талибана" Мулла Омар, пытаясь улучшить отношения с внешним миром, полностью запретил сеять опийный мак. Талибы действовали жестоко и быстро, на первый раз попавшемуся с опием крестьянину мазали гудроном лицо и в таком виде таскали по улицам (позор для мусульманина). А на второй раз могли расстрелять без суда. Всего за год талибы уменьшили производство опия на 65%. Тут же начался исход крестьян-"маководов" в соседний Пакистан. Популярность талибов резко стала падать. Но вскоре, в 2001 году, режим Муллы Омара пал и в страну вошли военные НАТО. Производство опия стало расти как на дрожжах. "Я знаю, зачем пришли сюда НАТО и Амрика (Америка), им был нужен опий", — уверен мой афганский приятель Хабибулла Бурани. "Опий Инкорпорейтед" "Полагаю, борьба с производством опия действительно как-то не входила в число приоритетов международной коалиции. Они решали задачи противостояния экстремистам, — осторожно комментирует политолог Пракаш. — А почему официальный Кабул не стал всерьез бороться с опием, мне сказать трудно." Но сейчас этого режима больше нет — он исчез вместе с бежавшим президентом Ашрафом Гани. Главный вопрос — что будет дальше? Ведь в Афганистане (во многом живущем словно в XVIII веке) производство опиатов — пожалуй, единственный успешный пример современной экономической отрасли. По информации от моих источников, в стране, где развитой кредитно-финансовой системы отродясь не было, теперь есть "опийные" банки — торговцы опием, которые принимают деньги в рост и дают в долг, например на семена мака, удобрения или прекурсоры. Есть и фьючерсные операции: крестьянин может продать будущий урожай мака и тут же получить наличные. Цены на сырец определяют своего рода биржи. Крестьянин может сдать производителям опия землю в аренду на выгодных условиях — доход пополам. По Афганистану в период сбора урожая перемещаются тысячи сезонных рабочих на маковых полях и как-то легко проходят все границы между враждующими группировками. А опиумные "олигархи" в этой стране — весьма влиятельные люди, имеющие связи, "где надо".