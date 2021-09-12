Эйсмонт заявила, что встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно

ТАСС, 12 сентября. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, как и ожидалось, прошли результативно. Об этом заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" .

"Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной", - сказала она.

В четверг по итогам встречи в Кремле президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко были согласованы 28 союзных программ двух государств. Президент РФ отметил, что на переговорах удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях. Главы правительств одобрили данные программы на заседании Совмина Союзного государства Белоруссии и РФ в пятницу в Минске.