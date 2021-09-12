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Смена власти в Афганистане

В Кабуле приземлились самолеты с покинувшими ранее Афганистан сотрудниками ООН

Они покинули страну в августе

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Два самолета с сотрудниками Организации Объединенных Наций (ООН), которые ранее были эвакуированы из Афганистана, приземлились в Кабуле в воскресенье. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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"Два самолета, принадлежащих ООН, приземлились сегодня в кабульском аэропорту. На каждом из бортов прибыли сотрудники всемирной организации, покинувшие Афганистан в прошлом месяце", - приводит телеканал слова представителя администрации столичной воздушной гавани.

Между тем представители радикалов призывают сейчас страны и различные организации, закрывшие свои представительства в Афганистане, возобновить как можно скорее их работу, обязуясь при этом обеспечить полную безопасность для их сотрудников.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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