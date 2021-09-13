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Смена власти в Афганистане

Международный союз исламских ученых поздравил назначенного талибами премьера Афганистана

Богословы призвали представителей всех афганских общин и их лидеров "поддерживать правительство, сотрудничать с ним и помогать ему советами для преодоления различных проблем, ставших результатом внешнего вмешательства и внутреннего конфликта"

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Международный союз мусульманских ученых направил поздравительную телеграмму мулле Мохаммаду Хасану Ахунду, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы временного кабмина Афганистана. Текст поздравления опубликован в воскресенье на сайте неправительственной организации.

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"От имени руководства попечительского совета, секретариата и всех своих членов Союз искренние поздравляет шейха Ахунда с тем доверием, которое он получил от движения ["Талибан"] и других афганских сторон, назначивших его главой нового правительства", - подчеркивается в поздравлении.

Организация выражает надежду на то, что кабмин "будет являть собой истинную исламскую модель надлежащего управления <...> во имя укрепления мира и общечеловеческих гуманитарных ценностей".

Кроме того, богословы призвали представителей всех афганских общин и их лидеров "поддерживать правительство, сотрудничать с ним и помогать ему советами для преодоления различных проблем, ставших результатом внешнего вмешательства и внутреннего конфликта".

Международный союз мусульманских ученых со штаб-квартирой в Дохе был основан в 2004 году. Организация объединяет порядка 90 тыс. исламских ученых-богословов по всему миру и способствует развитию диалога между представителями различных течений внутри ислама. Между тем Союз нередко подвергается критике за его тесные связи с международной исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Так, объявившие Катару в 2017 году бойкот Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет внесли организацию в список террористических.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
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