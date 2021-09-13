В Южной Корее заявили, что Сеул и Вашингтон изучают данные о ракетных пусках КНДР

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США работают над уточнением подробностей относительно проведенных КНДР 11 и 12 сентября пусков новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщил в понедельник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

"Разведка Республики Корея в сотрудничестве с коллегами из США проводит подробный анализ ситуации", - отмечается в распространенном ведомством сообщении. В то же время КНШ не сообщил никаких дополнительных деталей, в том числе о районе, откуда были произведены пуски, а также о том, удалось ли военным заранее обнаружить подготовку к ним.

Агентство ЦТАК в понедельник сообщило, что военные КНДР на минувших выходных успешно провели "испытания частей ракеты, <...> двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания <...> боеголовки и другие". По данным ЦТАК, "крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7 580 секунд по <...> траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1 500 км".

Нынешние пуски стали третьими в текущем году. 21 марта КНДР запустила с восточного побережья страны в акваторию Японского моря две крылатые ракеты, а спустя несколько дней произвела там же запуски двух баллистических ракет малой дальности.

Совет Безопасности ООН 5 августа 2017 года ужесточил санкционный режим в отношении Пхеньяна в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Резолюция 2371 предусматривает запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Также странам, где работают северокорейские рабочие, было запрещено увеличивать их число.

11 сентября 2017 года СБ ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР. Эта мера была вызвана проведенным 3 сентября 2017 года очередным испытанием ядерного оружия в стране. Резолюция 2375 ввела запрет на закупку у КНДР текстиля, поставки в страну природного газа и его конденсатов, на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР. Также были введены ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки - не более 2 млн баррелей в год.