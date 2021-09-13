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Смена власти в Афганистане
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Глава управления ООН по беженцам прибыл в Афганистан

Филиппо Гранди выразил признательность ООН и сотрудникам неправительственных и гуманитарных организаций, работающих над разрешением проблем в регионе

ТАСС, 13 сентября. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл с визитом в Афганистан. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

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"Сегодня утром я прибыл в Кабул. Во время своего визита я оценю актуальные гуманитарные нужды страны и ситуацию с 3,5 млн перемещенных афганцев", - написал Гранди.

Он также выразил признательность ООН и сотрудникам неправительственных и гуманитарных организаций, работающих над разрешением данных проблем в регионе.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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