Глава управления ООН по беженцам прибыл в Афганистан

ТАСС, 13 сентября. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл с визитом в Афганистан. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter .

"Сегодня утром я прибыл в Кабул. Во время своего визита я оценю актуальные гуманитарные нужды страны и ситуацию с 3,5 млн перемещенных афганцев", - написал Гранди.

Он также выразил признательность ООН и сотрудникам неправительственных и гуманитарных организаций, работающих над разрешением данных проблем в регионе.