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Смена власти в Афганистане

Франция готовит вместе с Катаром эвакуацию оставшихся французов из Кабула

Стороны эвакуируют мужчин и женщин, оказавшихся под угрозой из-за их работы на западные страны, отметил официальный представитель МИД республики

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции проводит в Катаре консультации с целью подготовки к проведению вывозных рейсов для еще не эвакуированных французских граждан. Об этом сообщило в понедельник французское дипломатическое ведомство.

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"Жан-Ив Ле Дриан, министр по делам Европы и иностранных дел Франции, рассмотрел совместно с властями Катара возможности организовать, как это только станет возможным, новые операции по эвакуации французских граждан, еще находящихся в Кабуле, а также их супруг или супругов другой национальности", - говорится в заявлении официального представителя МИД. Он уточнил, что данными рейсами будут эвакуироваться и афганцы, мужчины и женщины, "оказавшиеся под угрозой из-за их работы [на западные страны] или взглядов".

Ранее в понедельник Ле Дриан заявил в Дохе, что "в Афганистане находится немного французов, максимум несколько десятков". В этой связи министр сообщил, что 47 граждан Франции были эвакуированы в понедельник из Афганистана рейсом через Катар. Всего, по его данным, в Париж вывезены из этой страны 2800 человек, из них афганцами являются 2600.

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АфганистанКатарФранцияСмена власти в Афганистане
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