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Смена власти в Афганистане

Маас заявил, что талибы должны гарантировать безопасность гуманитарных акций в Афганистане

Международное сообщество будет принимать решение о возможных отношениях с движением по их действиям, а не словам, отметил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германия призывает радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не препятствовать доставке гуманитарных товаров в Афганистан. Об этом заявил в понедельник в Женеве глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека.

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"Мы настоятельно призываем руководство "Талибана" гарантировать безопасность гуманитарных агентств и их персонала в Афганистане", - сказал он. По его словам, международное сообщество будет принимать решение о возможных отношениях с талибами "по их действиям, а не словам".

"Мы ожидаем, что люди, за которых мы несем ответственность, смогут покинуть страну. "Талибан" должен уважать основные права человека. Афганистан никогда не должен снова стать оплотом терроризма", - заявил Маас.

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АфганистанГерманияМаас, ХайкоСмена власти в Афганистане
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