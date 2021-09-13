Маас заявил, что талибы должны гарантировать безопасность гуманитарных акций в Афганистане

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германия призывает радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не препятствовать доставке гуманитарных товаров в Афганистан. Об этом заявил в понедельник в Женеве глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Мы настоятельно призываем руководство "Талибана" гарантировать безопасность гуманитарных агентств и их персонала в Афганистане", - сказал он. По его словам, международное сообщество будет принимать решение о возможных отношениях с талибами "по их действиям, а не словам".

"Мы ожидаем, что люди, за которых мы несем ответственность, смогут покинуть страну. "Талибан" должен уважать основные права человека. Афганистан никогда не должен снова стать оплотом терроризма", - заявил Маас.