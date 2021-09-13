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Смена власти в Афганистане

ФАО призывает выделить $36 млн срочной помощи Афганистану

Без быстрой помощи фермеры пропустят важнейший посевной сезон, отметил генеральный директор организации Наций Цюй Дунъюй

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Объединенных Наций Цюй Дунъюй заявил о необходимости предоставления срочной помощи населению Афганистана, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации в стране.

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"Окно возможностей для оказания помощи афганским фермерам до наступления зимы очень небольшое. Очень важно, чтобы поддержка была увеличена и ускорена немедленно. Без срочной и быстрой помощи фермеры пропустят важнейший посевной сезон, который только начинается, - заявил он в понедельник на конференции по оказанию экономической помощи Афганистану в Женеве. - Крах агропродовольственной системы приведет к значительному росту числа голодающих и недоедающих".

"ФАО срочно требуется $36 млн США для оказания помощи еще 3,5 млн человек в течение следующих четырех месяцев", - указал Цюй Дунъюй. По его словам, с начала года ФАО оказала помощь более чем 1,9 млн человек.

Еще в конце июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программы ООН опубликовали доклад, в котором Афганистан был упомянут среди почти 30 государств, в которых прогнозировалось ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью с августа по ноябрь 2021 года.

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