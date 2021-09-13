Франция направит €100 млн для оказания первостепенной помощи Афганистану

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Франции выделили €100 млн для оказания первостепенной помощи Афганистану, в том числе на поддержку гуманитарных программ и учреждений системы ООН. Об этом сообщил в понедельник в Женеве глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Франция выделила €100 млн для оказания первостепенной помощи. Во-первых, это помощь программам и учреждениям системы ООН. Кроме того, это мероприятия, которые проводятся нами в Афганистане и сопредельных странах", - сказал Ле Дриан, выступая по видеосвязи.

"Перед нами стоит очередная колоссальная задача, которую мировое сообщество должно осуществить", - заявил министр. "Чрезвычайный план оказания гуманитарной помощи должен стать приоритетом для всех нас. Это наша дорожная карта. Для того, чтобы преуспеть на этом пути, необходимо предоставить гуманитарным сотрудникам все необходимое для эффективного вмешательства", - подчеркнул Ле Дриан.

Министр отметил, что "Афганистан сегодня сталкивается с гуманитарной чрезвычайной ситуацией после того, как к власти пришло радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), после того, как страна в течение долгих лет страдала от засухи и от пандемии коронавируса". "Сложилась действительно трагическая ситуация для 4 млн женщин и такого же количества детей", - добавил он.

По словам французского министра, "важно, чтобы все стороны соблюдали права человека в соответствии с резолюцией 25135 Совета Безопасности ООН". "Должен быть обеспечен беспрепятственный гуманитарный доступ. Очень важно, чтобы помощь достигла каждого члена афганского общества, в особенности женщин и детей", - указал Ле Дриан. Он подчеркнул, что "нельзя, чтобы чинились препятствия работе сотрудниц гуманитарных миссии". "Это абсолютный императив, без которого мы не можем двигаться дальше", - указал он.