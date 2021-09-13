Ополченцы в Панджшере назвали ложью данные о восстановлении талибами мавзолея Масуда

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Фронт национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер, которая не признала власть радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), опроверг данные о том, что радикалы восстановили разрушенный ими же ранее мавзолей Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), отца Ахмада Масуда, возглавившего ополчение в упомянутом регионе.

"Опубликованная недавно пропагандистской машиной талибов фотография, на которой, как они утверждали, можно увидеть восстановленную могилу национального героя, - откровенная ложь. Она была сделана 10 лет назад. Просим наших друзей не вестись на ложь и пропаганду", - написал в понедельник на своей странице в Facebook представитель ФНС Али Майсам Назари.

В воскресенье афганская газета Herat Times со ссылкой на представителей "Талибана" проинформировала о том, что радикалы привели в порядок стеклянные и гранитные конструкции строения, которое находится на холме в 8 км от города Базарак - административного центра мятежного региона. Кроме того, как утверждало издание, талибы нашли и наказали виновных в осквернении мемориала в честь национального героя Афганистана, а также усилили охрану вокруг него. К материалу прилагался соответствующий снимок, сделанный на территории сооружения.

Ранее местные СМИ сообщали о серьезных разрушениях в мавзолее и на прилегающей к нему территории в результате действий боевиков "Талибана", осквернивших мемориал.

После того как талибы взяли 27 сентября 1996 года Кабул, Ахмад Шах Масуд ушел со своими отрядами в Панджшер, где возглавлял противостоявший радикалам "Северный альянс" вплоть до своей гибели в результате теракта 9 сентября 2001 года.

Ситуация в стране

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной кампании в исламской республике. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в афганскую столицу.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

Между тем 6 сентября представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил о том, что Панджшер полностью перешел под контроль движения, поэтому война на территории Афганистана окончена.

В свою очередь Ахмад Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех соотечественников к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.