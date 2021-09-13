Италия планирует направить до €150 млн на помощь Афганистану и соседним странам

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Италии планируют направить до €150 млн на оказание гуманитарной помощи в Афганистане и в соседних с ним государствах. С таким заявлением в понедельник выступил глава МИД страны Луиджи Ди Майо на конференции по оказанию экономической помощи Афганистану, которая была организована в Женеве.

"Италия всегда поддерживала деятельность основных гуманитарных организаций в Афганистане. Мы планируем выделить дополнительные ресурсы на оказание гуманитарной помощи как в Афганистане, так и в соседних с ним странах на общую сумму в €150 млн, при этом около половины этих средств будет направлено на гуманитарную деятельность в Афганистане", - сказал он.

На прошлой неделе министр завершил поездку по странам азиатского региона, включавшую посещение Пакистана. Он предупредил о росте миграционной нагрузки в связи с ухудшением гуманитарной ситуации, хотя пока, по его словам, "миграционные потоки остаются под контролем".

Председательствующая в G20 Италия занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану и проводит ряд международных консультаций. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в экстренном саммите "двадцатки" по Афганистану, если он состоится. Как ожидается, чрезвычайный саммит пройдет в конце сентября после 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.