Великобритания заявила, что изучает информацию о ракетных пусках КНДР

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания изучает информацию о проведенных КНДР 11 и 12 сентября запусках новой крылатой ракеты большой дальности и призывает Пхеньян к переговорам с Вашингтоном. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель МИД Соединенного Королевства.

"Мы внимательно следим за утверждениями по поводу испытания Северной Кореей крылатой ракеты. Мы продолжаем призывать Северную Корею вернуться к конструктивным переговорам с Соединенными Штатами", - сообщили в МИД Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать информацию о запусках.

Агентство ЦТАК в понедельник сообщило, что военные КНДР на минувших выходных успешно провели "испытания частей ракеты, <...> двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания <...> боеголовки и другие". По данным ЦТАК, "крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7 580 секунд по <...> траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1 500 км".

Нынешние пуски стали третьими в текущем году. 21 марта КНДР запустила с восточного побережья страны в акваторию Японского моря две крылатые ракеты, а спустя несколько дней произвела там же запуски двух баллистических ракет малой дальности.

Совет Безопасности ООН 5 августа 2017 года ужесточил санкционный режим в отношении Пхеньяна в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Резолюция 2371 предусматривает запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Также странам, где работают северокорейские рабочие, было запрещено увеличивать их число.

11 сентября 2017 года СБ ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР. Эта мера была вызвана проведенным 3 сентября 2017 года очередным испытанием ядерного оружия в стране. Резолюция 2375 ввела запрет на закупку у КНДР текстиля, поставки в страну природного газа и его конденсатов, на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР. Также были введены ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки - не более 2 млн баррелей в год.