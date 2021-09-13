Талибы впервые распространили современное фото главы временного правительства муллы Ахунда

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) впервые распространило в понедельник современную фотографию главы временного правительства Афганистана муллы Мохаммада Хасана Ахунда. Снимок разместил на своей странице в Twitter пресс-секретарь офиса радикалов в Дохе Мохаммад Наим.
السيد الملا محمد حسن آخند رئيس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية. في القصر الرئاسي. pic.twitter.com/u1SrytA8mA— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) September 12, 2021
Первая официальная фотография одного из ведущих талибских лидеров, сделанная недавно, подписана следующим образом: "Господин мулла Мухаммад Хасан Ахунд, премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан. В президентском дворце".
Ранее региональные СМИ распространяли старые фотографии Ахунда, на которых он представлен черноволосым человеком с аккуратной черной бородой. Как сообщает в понедельник пакистанский телеканал Geo TV, многие подобные снимки были сделаны, когда, будучи министром иностранных дел талибов, в 1999 году Ахунд посетил Пакистан, где встретился с бывшим в то время премьер-министром Навазом Шарифом.
На новом фото, размещенном Наимом, изображен пожилой седой человек с длинной белой бородой, чей облик сильно отличается от распространенных ранее фотографий.
Как отмечает региональная пресса, то, как выглядят сейчас многие лидеры "Талибана", точно не известно. Газета Hindustan Times указывает, что есть совсем немного фото верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и только одна его официальная фотография, которую постоянно публикуют талибы. При этом непонятно, в какое время она была сделана.