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Смена власти в Афганистане

Талибы впервые распространили современное фото главы временного правительства муллы Ахунда

Фотография была сделана в президентском дворце

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) впервые распространило в понедельник современную фотографию главы временного правительства Афганистана муллы Мохаммада Хасана Ахунда. Снимок разместил на своей странице в Twitter пресс-секретарь офиса радикалов в Дохе Мохаммад Наим.

Первая официальная фотография одного из ведущих талибских лидеров, сделанная недавно, подписана следующим образом: "Господин мулла Мухаммад Хасан Ахунд, премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан. В президентском дворце".

Ранее региональные СМИ распространяли старые фотографии Ахунда, на которых он представлен черноволосым человеком с аккуратной черной бородой. Как сообщает в понедельник пакистанский телеканал Geo TV, многие подобные снимки были сделаны, когда, будучи министром иностранных дел талибов, в 1999 году Ахунд посетил Пакистан, где встретился с бывшим в то время премьер-министром Навазом Шарифом.

На новом фото, размещенном Наимом, изображен пожилой седой человек с длинной белой бородой, чей облик сильно отличается от распространенных ранее фотографий.

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Как отмечает региональная пресса, то, как выглядят сейчас многие лидеры "Талибана", точно не известно. Газета Hindustan Times указывает, что есть совсем немного фото верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и только одна его официальная фотография, которую постоянно публикуют талибы. При этом непонятно, в какое время она была сделана.

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