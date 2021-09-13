Талибы впервые распространили современное фото главы временного правительства муллы Ахунда

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) впервые распространило в понедельник современную фотографию главы временного правительства Афганистана муллы Мохаммада Хасана Ахунда. Снимок разместил на своей странице в Twitter пресс-секретарь офиса радикалов в Дохе Мохаммад Наим.

Первая официальная фотография одного из ведущих талибских лидеров, сделанная недавно, подписана следующим образом: "Господин мулла Мухаммад Хасан Ахунд, премьер-министр Исламского Эмирата Афганистан. В президентском дворце".

Ранее региональные СМИ распространяли старые фотографии Ахунда, на которых он представлен черноволосым человеком с аккуратной черной бородой. Как сообщает в понедельник пакистанский телеканал Geo TV, многие подобные снимки были сделаны, когда, будучи министром иностранных дел талибов, в 1999 году Ахунд посетил Пакистан, где встретился с бывшим в то время премьер-министром Навазом Шарифом.

На новом фото, размещенном Наимом, изображен пожилой седой человек с длинной белой бородой, чей облик сильно отличается от распространенных ранее фотографий.