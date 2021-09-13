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Смена власти в Афганистане

Казахстан предложил создать в Алма-Ате хаб ООН для гуманитарной помощи Афганистану

Комплекс обеспечит консолидированную безопасную доставку международной гумпомощи в республику

НУР-СУЛТАН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана предложили создать в городе Алма-Ате логистический хаб ООН для доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана по итогам выступления по видеосвязи специального представителя президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева на Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане.

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"В своем выступлении Талгат Калиев заявил, что Казахстан готов вносить и далее содержательный вклад в международные усилия по содействию стабилизации ситуации в Афганистане, отметив, в частности, инициативу о создании в Алма-Ате международного гуманитарного логистического хаба под эгидой ООН, призванного обеспечить консолидированную безопасную доставку международной гуманитарной помощи в Афганистан", - говорится в сообщении.

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АфганистанКазахстанСмена власти в Афганистане
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