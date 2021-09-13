Казахстан предложил создать в Алма-Ате хаб ООН для гуманитарной помощи Афганистану

НУР-СУЛТАН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана предложили создать в городе Алма-Ате логистический хаб ООН для доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана по итогам выступления по видеосвязи специального представителя президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева на Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане.