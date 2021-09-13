США продолжат рассекречивать документы о терактах сентября 2001 года

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Американская администрация намерена продолжать снимать гриф секретности со своих документов о терактах 11 сентября 2001 года в США. Это подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая в понедельник на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штаты Айдахо и Калифорния.

"Президент взял на себя обязательство обеспечивать максимальную степень прозрачности в рамках закона и содействовать семьям [пострадавших американцев] в их усилиях, направленных на то, чтобы добиться полной подотчетности применительно к рассекречиванию документов, которые касаются терактов 11 сентября 2001 года <...>", - заявила представитель Белого дома.

Она напомнила, что Байден ранее подписал указ, предписывающий спецслужбам США изучить возможность рассекречивания документов относительно тех трагических событий. "Указ намечает ясные крайние сроки обнародования [таких] документов в четырех категориях", - отметила Жан-Пьер. Она констатировала, что документы, относящиеся к первой категории, были опубликованы Федеральным бюро расследований США в минувшую субботу.

"Документы следующей категории должны быть обнародованы в течение 60 дней с даты подписания указа, которая пришлась на 3 сентября. Третьей категории - в течение 120 дней, четвертой - в течение 180 дней. Информация не должна оставаться засекреченной, когда заинтересованность общественности в ее обнародовании перевешивает любой возможный ущерб национальной безопасности <...>", - подчеркнула представитель американского лидера.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома отказалась пояснить, усматривает ли нынешнее правительство США какую-либо связь между террористами, которые несли ответственность за атаки 11 сентября 2001 года, и властями Саудовской Аравии.

Указ Байдена

Байден 3 сентября подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

Ранее около 1,8 тыс. американцев, в том числе родственники жертв терактов 11 сентября, подписались под письмом Байдену, в котором призвали его воздержаться от посещения памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине трагедии, пока он не рассекретит данные об обстоятельствах терактов. Авторы обращения убеждены, что в этих документах содержатся доказательства причастности лидеров Саудовской Аравии к случившемуся. Кроме того, группа обратила внимание на то, что Байден, еще будучи кандидатом в президенты, обязался раскрыть как можно больше информации на данный счет, но так и не сделал этого.

В свою очередь посольство Саудовской Аравии в США заверило, что Эр-Рияд выступает за полное рассекречивание всех документов, касающихся расследования властями США терактов 11 сентября. Саудовская сторона рассчитывает, что публикация этих материалов "навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства".

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей. 15 из 19 угонщиков самолетов были подданными Саудовской Аравии.