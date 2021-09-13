В Пентагоне заявили, что следят за ситуацией с запусками КНДР новой крылатой ракеты

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией на Корейском полуострове на фоне сообщений о проведенных КНДР 11 и 12 сентября запусках новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказал он. Кирби отказался отвечать на вопрос о том, знали ли США о предстоящих запусках, сославшись на то, что никогда не комментирует какую-либо информацию, которая может касаться разведданных. При этом пресс-секретарь добавил, что в Пентагоне по-прежнему считают, что "КНДР представляет региональную угрозу".

Агентство ЦТАК в понедельник сообщило, что военные КНДР на минувших выходных успешно провели "испытания частей ракеты, <...> двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания <...> боеголовки и другие". По данным ЦТАК, "крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7 580 секунд по <...> траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1 500 км".