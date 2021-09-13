В ООН в связи с испытаниями ракет КНДР призвали к дипломатическому решению

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Дипломатия является единственным средством для достижения мира и полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя данные о проведении КНДР новых испытаний крылатых ракет.

"Мы видели эти сообщения. Думаю, это еще одно напоминание, что дипломатическое взаимодействие является единственным путем для достижения устойчивого мира, полной и проверяемой денуклеаризации на Корейском полуострове", - сказал Дюжаррик.

По его словам, подобные испытания добавляют обеспокоенность в общую ситуацию. "Это напоминание о том, что нам необходимо дипломатическое взаимодействие, чтобы найти решение [по снятию] напряженности на Корейском полуострове", - отметил представитель генсекретаря.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник объявило об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября. По данным ЦТАК, ракеты поразили цели на расстоянии 1 500 км. Северокорейская сторона подчеркнула, что технические характеристики новой ракеты удовлетворяют проектным требованиям, а испытания подтвердили ее эффективность и практичность.