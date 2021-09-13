Блинкен: США восстанавливают утерянные возможности по борьбе с террористами в Афганистане

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Вашингтон лишился некоторых возможностей противодействовать террористам после вывода сил из Афганистана, но активно пытается компенсировать это. С таким заявлением выступил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Конечно, мы потеряли некоторые возможности в условиях отсутствия сил в Афганистане. Но у нас есть способы компенсировать это. Мы очень активно работаем над этим", - сказал он. Блинкен заверил, что Вашингтон намерен следить за тем, "возродится ли в Афганистане" угроза со стороны террористов, а также принять меры при необходимости.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) спросил Блинкена, ведет ли американская сторона переговоры с властями Узбекистана и Таджикистана с тем, чтобы вести разведку с их территории. Кроме того, законодатель спросил, предостерегал ли президент России Владимир Путин американского лидера Джо Байдена от развития американского разведывательного потенциала в регионе. Блинкен ответил, что "это важный вопрос". Он добавил, что указанные темы нужно обсуждать в закрытом формате.