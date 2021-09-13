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Смена власти в Афганистане

Блинкен считает, что попавшее талибам оружие США не угрожает соседям Афганистана

Техника, которая попала к представителям движения, вскоре перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать, подчеркнул госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что американские вооружения и военная техника, попавшие в руки движения "Талибан" (запрещено в России), не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам.

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"Мы видим сейчас, что значительная часть оставленной, в том числе в руках афганских сил, техники, которая затем попала к [движению] "Талибан", судя по тому, что мне говорят коллеги из Министерства обороны США, не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать", - заявил в понедельник глава американского внешнеполитического ведомства.

"Она, - считает Блинкен, - не представляет никакой крупной стратегической ценности - в плане создания угрозы нам (то есть Соединенным Штатам) или каким бы то ни было соседям Афганистана". "Однако она обеспечивает [движение] "Талибан", как мы видели по многочисленным фотографиям, военной формой и стрелковым вооружением и некоторой другой техникой, которая теперь находится в их руках", - признал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Теги
АфганистанСШАБлинкен, ЭнтониСмена власти в Афганистане
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