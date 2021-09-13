Блинкен считает, что попавшее талибам оружие США не угрожает соседям Афганистана

"Мы видим сейчас, что значительная часть оставленной, в том числе в руках афганских сил, техники, которая затем попала к [движению] "Талибан", судя по тому, что мне говорят коллеги из Министерства обороны США, не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать", - заявил в понедельник глава американского внешнеполитического ведомства.

"Она, - считает Блинкен, - не представляет никакой крупной стратегической ценности - в плане создания угрозы нам (то есть Соединенным Штатам) или каким бы то ни было соседям Афганистана". "Однако она обеспечивает [движение] "Талибан", как мы видели по многочисленным фотографиям, военной формой и стрелковым вооружением и некоторой другой техникой, которая теперь находится в их руках", - признал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.