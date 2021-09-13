В США заявили, что основная террористическая угроза для страны идет не из Афганистана

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Основная угроза для США со стороны международных террористических группировок исходит из таких стран, как Йемен, Сомали, Сирия и Ирак, а Афганистан в этом списке находится далеко не на первых позициях. Такую точку зрения, как сообщает агентство Bloomberg , выразила в понедельник директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы не ставим в приоритет - на вершину списка - Афганистан. <...> На что мы смотрим, так это Йемен и Сомали, Сирия и Ирак. Именно там мы видим наибольшую угрозу", - сказала она на конференции в пригороде Вашингтона.

При этом, по данным Bloomberg, Хейнс пояснила, что, хотя для Вашингтона Афганистан уже не является главным поводом для беспокойства как пристанище для террористов, способных осуществлять атаки внутри США, американские разведслужбы все равно внимательно следят за ситуацией в стране на предмет возможности восстановления там своих позиций террористическими группировками.

Однако Хейнс признала, что с выводом войск США из Афганистана возможности Вашингтона в плане сбора разведывательных данных внутри этой страны снизились: "Это то, к чему мы должны готовиться и, честно говоря, готовились довольно долгое время".

Помимо этого, как отмечает Bloomberg, глава Нацразведки США также назвала "растущей и тревожной угрозой" внутренний терроризм. К числу других приоритетов работы разведслужб Хейнс отнесла противодействие КНР, инвестиции в развитие новых технологий, формирование опыта в долгосрочных дестабилизирующих тенденциях, таких как изменение климата, налаживание партнерства с частным сектором. Кроме того, Хейнс на конференции попросили рассказать о том, что спецслужбы делают для борьбы с дезинформацией. В ответ она, по сведениям Bloomberg, сообщила, что Конгресс поручил ее аппарату создать центр по вопросам противодействия пагубному иностранному влиянию. "Вы не можете преследовать всю дезинформацию повсюду. <...> Вам нужно выяснить, что наиболее важно и как в действительности с этим справиться", - сказала она.