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В Белом доме заявили о поддержке Литвы со стороны США

В частности, это касается конфликтов с КНР и Белоруссией, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

ТАСС, 14 сентября. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните подчеркнул поддержку Литвы со стороны США.

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"Салливан подтвердил сильную поддержку Литвы со стороны США, в то время как она сталкивается с попытками сдерживания со стороны КНР", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

Дипломатический конфликт между Вильнюсом и Пекином возник после решения литовского МИД 20 июля открыть в стране представительство Тайваня. На это дипведомство КНР заявило, что отзывает посла в Литве, и предложило Вильнюсу сделать то же самое. Китайский посол был отозван для консультаций в первой половине августа. Литовский МИД 3 сентября сообщил об отзыве посла в Пекине.

Салливан также "подчеркнул признательность США за принципиальную внешнюю политику Литвы в поддержке демократии и прав человека, в том числе в Белоруссии". Помощник американского президента осудил организацию "нелегальных потоков мигрантов" через границу Белоруссии и Литвы.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. С начала августа литовская погранслужба стала вытеснять пытающихся пересечь границу нелегалов на территорию Белоруссии.

Теги
БелоруссияСШАЛитваСалливан, Джейк
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