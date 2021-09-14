Талибы отвергли обвинения правозащитников в военных преступлениях

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отвергло выдвинутые неправительственной правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) обвинения в якобы имевших место военных преступлениях. Об этом сообщил во вторник телеканал TOLOnews .

"Мы решительно отвергаем доклад HRW, в котором говорилось, что моджахеды Исламского эмирата [Афганистан] (самоназвание системы талибов) якобы совершили военные преступления", - сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, слова которого цитирует телеканал. Он добавил, что организация не должна основывать свои доклады на дезинформации. "Им следует внимательно самим изучить факты того, что происходило в афганских провинциях", - отметил Муджахид, назначенный на прошлой неделе заместителем министра информации и культуры правительства талибов.

В начале августа HRW опубликовала доклад, в котором утверждается, что при наступлении на афганские провинции, в том числе Газни и Кандагар, талибы казнили задержанных солдат, полицейских и гражданских лиц, предположительно связанных с афганским правительством, без надлежащего судебного разбирательства. "Казнь любого задержанного лица, будь то гражданского или военного, без надлежащего судебного разбирательства, является серьезным нарушением Женевских конвенций и военным преступлением", - заявила заместитель директора азиатского департамента HRW Патрисия Госсман.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид 7 сентября объявил состав нового временного правительства.