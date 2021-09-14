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Смена власти в Афганистане

Глава МИД Сингапура заявил, что страны АСЕАН не намерены принимать беженцев из Афганистана

У ассоциации также нет планов направлять гуманитарную помощь пострадавшим мирным жителям республики, отметил Вивиан Балакришнан

СИНГАПУР, 14 сентября. /ТАСС/. Страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не планируют принимать беженцев из Афганистана или оказывать гуманитарную помощь жителям этой страны. Об этом заявил во вторник во время парламентских слушаний министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

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"В настоящее время у АСЕАН нет планов направлять гуманитарную помощь пострадавшим мирным жителям или оказывать содействие беженцам", - указал глава МИД.

Он также отметил, что "народ Афганистана должен решать вопрос будущего своей страны. "Мы надеемся на мирный переход власти, призываем все стороны воздержаться от насилия и достичь соглашения посредством мирных переговоров", - добавил министр. По его словам, "Сингапур внимательно отслеживает ситуацию в этой стране".

Кроме Сингапура в состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

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АфганистанСингапурСмена власти в Афганистане
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