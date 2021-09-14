В "Талибане" заявили, что не запрещают женщинам деятельность, соответствующую шариату

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не запрещает афганским женщинам заниматься какой-либо деятельностью, соответствующей законам шариата и обычаям. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел во временном правительстве талибов Амир Хан Моттаки.

"Мы не запрещали женщинам заниматься какой-либо деятельностью, соответствующей нашим обычаям и [нормам] шариата", - отметил он, выступая на пресс-конференции в Кабуле, которую в прямом эфире транслирует местный телеканал TOLOnews.

Амир Хан Моттаки также подчеркнул, что иностранные государства находятся под влиянием "несправедливых предрассудков" в отношении талибов. "Мы уважаем права человека, в том числе права женщин", - добавил он.