Боррель заявил, что страны Евросоюза обсуждают форму своего представительства в Кабуле

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз пока еще не определился с формой своего представительства в Кабуле после формирования радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) нового правительства в Афганистане. Об этом во вторник заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.

"У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию [в Афганистане], кроме как взаимодействовать с талибами, но взаимодействовать - это не значит признавать, - отметил он. - Однако это значит разговаривать". Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет "определяться их действиями".

По его словам, страны ЕС также обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен Евросоюз в Кабуле, если сложатся необходимые условия.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обсудил с представителями радикального движения "Талибан" вопрос обеспечения безопасности своего ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле.