Глава МИД ФРГ поблагодарил Туркмению за помощь в эвакуации граждан из Афганистана

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас поблагодарил главу МИД Туркмении Рашида Мередова за помощь, оказанную туркменскими властями Германии в эвакуации граждан из Афганистана. Об этом говорится в заявлении МИД Туркмении, опубликованном во вторник на его сайте по итогам телефонной беседы руководителей внешнеполитических ведомств.

"Сегодня, 14 сентября, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом", - говорится в сообщении МИД Туркмении.

"Министр от имени германского правительства выразил глубокую благодарность за сотрудничество Туркменистана в вопросах обеспечения полетов воздушных судов с целью эвакуации граждан из Афганистана. При этом было подчеркнуто, что незамедлительное предоставление Туркменистаном разрешения на использование своего воздушного пространства, стало решающим фактором в эффективной эвакуации людей", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы Мередов и Маас выразили обоюдную готовность к продолжению активного диалога по афганской проблематике. Министры договорились продолжать на системной основе регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Германии с участием дипломатических представительств.