Ле Дриан сообщил о предстоящих консультациях "пятерки" СБ ООН по борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Позиции Франции, России и Китая совпадают по вопросу предотвращения возвращения террористов в Афганистан, консультации по этой теме состоятся между странами - членами СБ ООН на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом во вторник сообщил глава МИД Франции, выступая в комитете по иностранным делам Национального собрания Франции (нижняя палата парламента).

"Интересы Франции и пяти ее партнеров по Совету Безопасности, включая Китай и Россию, в вопросах борьбы с терроризмом совпадают, - отметил он. - Мы не должны позволить террористам из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) воспользоваться ситуацией в Афганистане".

"Эти вопросы должны обсуждаться на следующей неделе в Нью-Йорке "пятеркой" СБ ООН", - ожидает он. При этом министр не уточнил конкретный уровень будущих консультаций.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".