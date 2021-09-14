В Кабул прибыл первый после прихода к власти талибов гуманитарный рейс ООН

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Первый после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) рейс Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН (UNHAS) прибыл в Кабул. Об этом во вторник сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

"Полеты UNHAS возобновились 29 августа, связав Исламабад в Пакистане с городами Мазари-Шариф, Кандагар и Герат. Сообщение с Кабулом возобновилось 12 сентября после временного перерыва после захвата власти талибами 15 августа, - говорится в заявлении. - Было выполнено три грузовых рейса, которыми перевозили медикаменты от имени ВОЗ".

По мнению директора подразделения ВПП ООН в Афганистане Мэри-Эллен Макгроарти, возобновление полетов в Кабул "знаменует собой поворотный момент". "Приезд гуманитарных работников и доставка грузов в страну <...> жизненно важны, если есть хоть какая-то надежда избежать полной катастрофы", - сказала она.

Как сообщили в ВПП, для поддержания воздушного сообщения необходимы $30 млн "в дополнение к $200 млн, которые срочно требуются ВПП для пополнения запасов и доставки продовольствия в страну до наступления зимы". Согласно данным организации, с начала 2021 года ВПП оказала помощь более 6,4 млн человек.