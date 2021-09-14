Эксперт считает, что Путин и Асад обсуждали влияние ситуации в Афганистане на Сирию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад на состоявшихся в понедельник переговорах в Москве обсуждали в числе прочих вопросов влияние обстановки в Афганистане на Сирию. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт предположил, что "спонтанный" визит Асада был связан отчасти с последними событиями в Афганистане. "Ситуация в регионе быстро меняется и, конечно, самое значительное событие последнего времени - это Афганистан, который может повлиять в том числе и на ситуацию в Сирии, поскольку афганцы активно участвовали в боевых действиях на территории этой страны, причем с обеих сторон. Афганцы были и в рядах шиитской милиции, и среди боевиков ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). Поэтому я думаю, что Сирия - это, конечно, не сторонний наблюдатель, особенно если учитывать, что ситуация в Афганистане будет сильно влиять и на соседний Иран, а также другие страны региона", - отметил Кортунов.

По мнению собеседника ТАСС, Путин и Асад провели конкретный разговор по многим экономическим, политическим, военно-стратегическим аспектам отношений двух стран. По итогам визита были озвучены известные "официальные позиции России", но "очень многое", по его словам, осталось за рамками представленной для СМИ информации.

"Мы только по косвенным каким-то признакам сможем понять - и то не сразу, какова была договоренность по Идлибу, относительно северо-востока Сирии, по отношениям Асада с курдами, насколько Путин настаивал на необходимости поиска компромиссов", - подчеркнул аналитик.

Эксперт также указал на отсутствие ясности по "болезненному для Дамаска вопросу" международной гуманитарной помощи, которая передается через турецко-сирийскую границу в районы арабской республики, находящиеся вне контроля Дамаска, а также по теме экономической поддержки Сирии со стороны РФ.

Утром во вторник Кремль сообщил о переговорах Путина и Асада, которые прошли в понедельник в Москве. Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в ноябре 2020 года, из-за ситуации с коронавирусом она проходила в режиме видеоконференции. На ней обсуждалась обстановка в Сирии, в том числе борьба с терроризмом и возвращение на родину беженцев. Последний раз Путин посещал эту страну в январе 2020 года. Российский президент побывал в Дамаске, где посетил командный пункт группировки Вооруженных сил РФ в Сирии. Он также заслушал доклады военных о положении дел в различных регионах республики. Во время той поездки состоялась предыдущая очная встреча двух лидеров.