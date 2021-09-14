Белый дом ожидает, что у Байдена в рамках сессии ГА ООН состоятся контакты по пандемии

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что у американского президента Джо Байдена состоятся на следующей неделе контакты с зарубежными коллегами по пандемии в рамках сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая во вторник на брифинге на борту самолета американского лидера, который отправился в штат Колорадо.

Ее попросили подтвердить сообщения СМИ о том, что США 22 сентября созывают международный саммит, посвященный борьбе с распространением нового коронавируса, в виртуальном формате в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. "Нам пока нечего официально объявить, но <...> мы активно планируем контакты президента по [теме] COVID-19 на полях недели высокого уровня ГА ООН в рамках продолжающихся усилий президента Байдена по объединению всего мира с целью положить конец этой пандемии. Я ожидаю, что у президента будет возможность пообщаться со своими коллегами по этому вопросу во время недели ГА ООН", - отметила Жан-Пьер.