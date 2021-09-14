Назначенный талибами глава МИД Афганистана встретился в Кабуле с послом Пакистана

КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено РФ) на должность главы МИД Афганистана во временном правительстве, провел во вторник встречу с послом Пакистана в Кабуле Мансуром Ахмадом Ханом. Об этом сообщил член катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим на своей странице в Twitter .

"Во время встречи стороны подробно обсудили облегчение передвижения людей через [контрольно-пропускные пункты на границе Афганистана и Пакистана] "Торкхам" и "Спин-Болдак". Посол Пакистана пообещал, что ситуация будет улучшена. Поимо этого, обсуждались вопросы решения проблем [афганских] беженцев в Пакистане, оказания гуманитарной помощи [Афганистану] и двусторонние отношения", - указал представитель талибов.

Посол Пакистана отметил у себя в Twitter, что в ходе беседы "обсуждалось укрепление двустороннего сотрудничества, в частности содействие гуманитарным и экономическим контактам двух стран". В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, Пакистан был одной из трех стран мира (наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ), официально признавших правительство "Талибана".