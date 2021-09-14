Сенатор пообещал мешать назначениям в администрацию США

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) пообещал препятствовать утверждению кандидатов на посты в Госдепартаменте и Пентагоне, выдвинутых президентом Джо Байденом (демократ), и потребовал отставки руководителей этих ведомств из-за действий США в Афганистане. Об этом сообщила во вторник газета The Hill .

"Я не соглашусь с назначением кого-либо из кандидатов в Пентагон или Госдеп, пока министр [обороны Ллойд] Остин, госсекретарь [Энтони] Блинкен и помощник [президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан не уйдут в отставку", - цитирует газета выступление в Сенате республиканца, подвергнувшего критике процесс вывода американских войск из Афганистана.

По данным The Hill, законодатель назвал "постыдным поведением" действия Байдена касательно Афганистана и вновь призвал к отставке главы государства. "Он опозорил страну. <...> Ему пора уйти в отставку", - считает сенатор.

Как поясняет The Hill, Хоули не может помешать утверждению того или иного кандидата на должность в администрации, если назначение в ходе голосования поддержит простое большинство сенаторов, однако он может оттягивать вынесение вопроса на голосование. Особая процедура позволяет любому члену верхней палаты Конгресса США откладывать рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью искусственного затягивания процедур.