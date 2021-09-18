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Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Ему было 84 года
Абдельазиз Бутефлика AP Photo/Sidali Djarboub
Описание
Абдельазиз Бутефлика
© AP Photo/Sidali Djarboub

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, возглавлявший страну с 1999 по 2019 год, умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил вечером в пятницу алжирский государственный телеканал TV1.

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Биография Абдельазиза Бутефлики
Биография Абдельазиза Бутефлики

"Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика", - приводит телеканал заявление президентской канцелярии.

Бутефлика был избран президентом страны в 1999 году, набрав 74% голосов избирателей. После этого он еще три раза избирался на должность главы государства. По мнению ряда политологов, именно ему удалось вывести страну из так называемого черного десятилетия, когда в 1990-е годы Алжир был погружен в гражданскую войну. В частности, при Бутефлике в 2005 году на общегосударственном референдуме была принята Хартия за мир и национальное примирение, в целом положившая конец кровопролитному конфликту внутри страны.

Между тем в последние годы нахождения у власти политик имел серьезные проблемы со здоровьем, передвигаясь лишь с посторонней помощью на инвалидной коляске. После того как в феврале 2019 года Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на пятый срок, в стране начались беспрецедентные по масштабу протесты. На этом фоне он отказался от участия в выборах, однако манифестации продолжились, что привело к острому внутриполитическому кризису. В результате 2 апреля 2019 года Бутефлика сложил с себя президентские полномочия.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжир
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