Экс-президента Алжира Бутефлику похоронили с государственными почестями

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика был похоронен в воскресенье с государственными почестями. На церемонии присутствовали представители руководства страны во главе с президентом Абдельмаджидом Теббуном. Об этом сообщило официальное информационное агентство APS .

Экс-глава государства, который был вынужден оставить свой пост на волне массовых протестов весной 2019 года, был погребен на Площади мучеников столичного кладбища Эль-Алия. Там же в 2012 году был похоронен первый президент независимого Алжира Ахмед Бен Белла. Проститься с Бутефликой разрешили его младшему брату экс-советнику Саиду, приговоренному за несколько месяцев до этого к 15 годам тюрьмы за коррупцию, несколько месяцев назад его перевели в тюрьму Эль-Харраш.

Абдельазиз Бутефлика, руководивший Алжиром 20 лет - с 1999 по 2019 годы, умер в возрасте 84 лет в пятницу вечером. В субботу президент Теббун объявил трехдневный траур, по всей стране приспустили флаги. Последние месяцы жизни он провел в президентской резиденции в Зеральде в 30 км к западу от алжирской столицы, где и жил будучи главой государства.