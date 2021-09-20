Госдеп утверждает, что условия на выборах в РФ не способствовали "честной процедуре"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Выборы в Государственную думу Российской Федерации прошли в условиях, "не способствовавших свободной и честной процедуре" голосования. Такую точку зрения выразил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Выборы в Госдуму 17-19 сентября в Российской Федерации прошли в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре. Использование российскими властями законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" в очень значительной степени ограничивало политический плюрализм и создавало препятствие тому, чтобы российский народ осуществлял свои гражданские и политические права", - утверждается в письменном заявлении Прайса.

"Ограничения со стороны властей РФ, которым предшествовали широкомасштабные усилия, направленные на маргинализацию независимых политических фигур, также помешали Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и ее [ОБСЕ] Парламентской ассамблее осуществлять наблюдение на выборах, что снизило уровень прозрачности, которая необходима для честных выборов", - считает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.