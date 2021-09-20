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Пентагон заявил, что США нанесли авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды" в Сирии

Пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о пострадавших среди мирного населения

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли авиаудар по одному из главарей террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Удар был нанесен рядом с Идлибом по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным данным, он достиг своей цели", - сказал Кирби. Он добавил, что в настоящее время у Пентагона нет информации о пострадавших среди мирного населения.

Других подробностей пресс-секретарь Пентагона не сообщил.

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