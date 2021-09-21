Глава МИД Франции заявил, что не хочет предвосхищать переговоры между Макроном и Байденом

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ответ на вопрос о возможных переговорах между президентом его страны Эмманюэлем Макроном и президентом США Джо Байденом заявил, что не хочет предвосхищать их.

"Я не хочу предвосхищать содержания этих переговоров", - отметил он в понедельник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Ле Дриан также сообщил, что, возможно, проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах сессии Генассамблеи ООН. Он не стал уточнять сроки проведения беседы президентов, однако подчеркнул, что "важно, чтобы она состоялась".

Ле Дриан также обозначил приоритетные темы. "В свете внезапного разрыва [Австралией] промышленного контракта 2016 года мы хотим поднять вопрос о доверии между партнерами, - отметил он. - Потому что доверие, партнерство, альянс предполагают прозрачность, предсказуемость, объяснения. Требуется говорить друг с другом, не прятаться, не избегать важных вопросов". "Недостаток этого мы как раз ощутили", - подчеркнул он.

"Надо об этом поговорить, - продолжил министр. - Почему расторжение контракта было совершено без предупреждения". Еще один сюжет, по его словам, касается объявленной Вашингтоном, Лондоном и Канберрой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, которая "представляется [Франции] весьма конфронтационной в отношении Китая".

По его словам, "европейцы хотят предложить этому региону альтернативную модель развития, гарантирующую каждому его суверенитет". "Этому будет посвящена серия бесед, в том числе Макрона и Байдена", - добавил он.

Ле Дриан заявил, что отказ Австралии от контракта с Францией в пользу США подрывает доверие союзников.

"Это отголоски эпохи, которую мы считали законченной, - отметил он. - Это не просто разрыв контракта в области вооружений и промышленности, это подрыв доверия между союзниками".

Отношения с Китаем

Франция считает, что соперничество не должно быть доминирующим элементом в отношениях с Китаем, заявил Ле Дриан, комментируя выбор стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я вижу в отношениях с Китаем три элемента: это партнерство, в том числе борьба с климатическими изменениями, вести которую невозможно без КНР, это экономическая и торговая конкуренция, и это соперничество", - отметил министр.

"Сейчас доминирует один элемент - соперничество, - считает он. - Но я все-таки вижу эти отношения как триптих".