{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Австралии заявил, что торговые переговоры с ЕС продолжатся в ближайшие недели

По словам Скотта Моррисона, Франция на фоне обострения отношений между странами, возможно, попытается повлиять на сделку

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил во вторник, что переговоры с ЕС по соглашению о свободной торговле будут продолжены, несмотря возможное противодействие со стороны Франции.

На эту тему
"Двуличие, презрение и ложь". Париж разочарован поведением союзников
"Двуличие, презрение и ложь".

"Эти вопросы [о заключении торгового соглашения между Австралией и ЕС] будут проработаны в ближайшие недели и месяцы, хотя это довольно непросто сделать, договориться с ЕС о [правилах] торговли", - сказал Моррисон в ходе выступления перед журналистами, уточнив, что Франция на фоне обострения отношений между странами, возможно, попытается повлиять на сделку.

Комментируя напряженность во взаимоотношениях двух стран, возникшую после того, как Канберра в одностороннем порядке разорвала австрало-французский контракт на строительство подлодок, премьер-министр отметил, что у австралийского правительства "просто не было возможности обсуждать вопросы [создания трехстороннего сотрудничества AUKUS] с другими странами". "Это решение было принято в обстановке строгой секретности, и ожидать, что <…> оно не вызовет разочарования, было бы очень наивно", - сообщил он, подчеркнув, что соглашение о строительстве подлодок, заключенное в 2016 году с Францией, "не соответствовало интересам Австралии". Моррисон также сообщил, что в ближайшее время он не планирует встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но убежден, что "такая возможность со временем представится".

Власти Франции заявили о намерении отстаивать свои интересы в дискуссиях по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией, очередной раунд которых состоится 12 октября 2021 года. Планируется, что он будет посвящен отмене 12-процентного тарифа на австралийские полезные ископаемые, металлы и химикаты.

Теги
АвстралияМоррисон, Скотт
На Кубе объявили траур в связи со смертью экс-президента Алжира Бутефлики
Он умер 17 сентября на 84-м году жизни
Читать полностью