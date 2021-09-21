Премьер Австралии заявил, что торговые переговоры с ЕС продолжатся в ближайшие недели

"Эти вопросы [о заключении торгового соглашения между Австралией и ЕС] будут проработаны в ближайшие недели и месяцы, хотя это довольно непросто сделать, договориться с ЕС о [правилах] торговли", - сказал Моррисон в ходе выступления перед журналистами, уточнив, что Франция на фоне обострения отношений между странами, возможно, попытается повлиять на сделку.

Комментируя напряженность во взаимоотношениях двух стран, возникшую после того, как Канберра в одностороннем порядке разорвала австрало-французский контракт на строительство подлодок, премьер-министр отметил, что у австралийского правительства "просто не было возможности обсуждать вопросы [создания трехстороннего сотрудничества AUKUS] с другими странами". "Это решение было принято в обстановке строгой секретности, и ожидать, что <…> оно не вызовет разочарования, было бы очень наивно", - сообщил он, подчеркнув, что соглашение о строительстве подлодок, заключенное в 2016 году с Францией, "не соответствовало интересам Австралии". Моррисон также сообщил, что в ближайшее время он не планирует встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но убежден, что "такая возможность со временем представится".

Власти Франции заявили о намерении отстаивать свои интересы в дискуссиях по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией, очередной раунд которых состоится 12 октября 2021 года. Планируется, что он будет посвящен отмене 12-процентного тарифа на австралийские полезные ископаемые, металлы и химикаты.