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Единый день голосования

Президент Никарагуа поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Даниэль Ортега отметил, что выборы завершились "с большим триумфом для партии "Единая Россия", для правительства и народа" РФ

ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы и победой "Единой России". Об этом во вторник сообщает агентство Prensa Latina.

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"Выборы депутатов Госдумы завершились успешно, с большим триумфом для партии "Единая Россия", для правительства и народа [России], - приводит агентство текст заявления. - Эта победа предвещает развитие <...>, а также большие экономические, научные, технологические и культурные достижения".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.

Теги
Ортега, ДаниэльПутин, Владимир ВладимировичНикарагуаРоссияЕдиный день голосования
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