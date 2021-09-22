Президент Никарагуа поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы и победой "Единой России". Об этом во вторник сообщает агентство Prensa Latina .

"Выборы депутатов Госдумы завершились успешно, с большим триумфом для партии "Единая Россия", для правительства и народа [России], - приводит агентство текст заявления. - Эта победа предвещает развитие <...>, а также большие экономические, научные, технологические и культурные достижения".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%. ЦИК планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.