Власти США призвали наказать причастных к попытке захвата власти в Судане

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти США считают необходимым привлечь к ответственности причастных к попытке захвата власти в Судане и предупреждают, что подобные действия могут поставить под угрозу связи страны с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном во вторник.

Как он отметил, "США осуждают провалившуюся попытку вышедших из подчинения военных и гражданских лиц захватить власть у переходного правительства Судана". Прайс заверил, что США "продолжают поддерживать" действующие власти Судана и рассчитывают на "демократическую трансформацию в стране".

Как следует из заявления, США призывают "привлечь к ответственности" лиц, причастных к попытке захвата власти. По словам Прайса, "направленные против демократии действия <...> угрожают международной поддержке Судана, в том числе двусторонним отношениям с США". "Мы осуждаем внешние стороны, которые пытаются распространять дезинформацию и подорвать волю народа Судана", - добавил представитель Госдепартамента.

Ранее суданское информационное агентство Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума правительства страны сообщило о том, что силовые структуры и военные смогли предотвратить попытку переворота и захвата власти, а все причастные к неудавшемуся путчу задержаны. Как позднее подтвердил официальный представитель кабмина, министр культуры и информации Хамза Балюль, заговорщики являются военными, связанными с правительством экс-президента страны Омара аль-Башира.