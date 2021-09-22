Источник: реализация соглашения о ВРЭП затрудняется разногласиями по ситуации в Мьянме

СИНГАПУР, 22 сентября. /ТАСС/. Реализация соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), предусматривающего формирование крупнейшей в мире зоны свободной торговли, может быть затруднена разницей в подходах лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к ситуации в Мьянме. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС близкий к переговорам источник.

"Представители Мьянмы направили в секретариат АСЕАН запрос на последующую ратификацию ВРЭП, и все лидеры должны одобрить данный механизм", - рассказал представитель организации. Вместе с тем, по его словам, "среди участников ассоциации по-прежнему нет единого подхода по нынешней ситуации в этой стране, в том числе [относительно] роли военных, которые фактически должны выступить в роли исполнительной власти, ратифицируя соглашение по ВРЭП".

Более того, подчеркнул источник, "если нынешнее руководство Мьянмы ратифицирует многостороннее соглашение, то в нынешнем формате остальные участники ВРЭП фактически должны признать военный режим этого государства".

Соглашение о ВРЭП подписали в ноябре прошлого года в Ханое страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнеры организации (Австралия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). После вступления договора в силу будет сформирована крупнейшая в мире зона свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителей и объемом ВВП в 28 трлн долларов (более 32% от общемирового). На сегодняшний день соглашение ратифицировали только три государства - Китай, Сингапур и Япония.